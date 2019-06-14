Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

В предстоящие выходные в центре Русской равнины погода будет соответствовать климатическим нормам, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве переменная облачность, в субботу местами не исключены кратковременные небольшие дожди, температура днём в субботу +22...+24°, в воскресенье до +26°.

В Санкт-Петербурге в субботу прохладно: +17...+19°, местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье без осадков, и резко потеплеет до +25...+27°.

На Русском Севере по-летнему тепло и солнечно будет только в западных регионах. В Мурманске и Архангельске +10...+13°, в Петрозаводске и Вологде +18...+21°. В Нарьян-Маре и Сыктывкаре +8...+11°, дождливо.

В Черноземье сильные грозовые ливни пройдут только в субботу. В Белгороде, Курске, Воронеже и Липецке +26...+28°.

В Поволжье северный ветер сохранит прохладу, местами пройдут кратковременные дожди. В Казани, Йошкар-Оле +16...+19°, в Пензе, Саранске и Саратове +20...+23°.

На Юге сильные грозовые ливни пройдут только в горах. В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ялте и Ставрополе +31...+34°, в Грозном и Нальчике +23...+26°.

На Урале в тылу циклона пасмурно, холодно и дождливо. В Перми, Ижевске, Уфе, Екатеринбурге и Челябинске +17...+20°.

Холодный воздух удержит свои позиции и в Западной Сибири. В Омске и Красноярске не выше +17...+19°, кратковременные дожди. В Новосибирске +11...+13°, дожди.



На юге Дальнего Востока благодаря влиянию тихоокеанского циклона местами пройдут ливни, прогремят грозы. Во Владивостоке и Хабаровске +17...+20°.