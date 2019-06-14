В Петербурге загорелся приют для кошек

Днем 14 июня в Петербурге, на Кожевенной линии Васильевского острова, загорелся приют для животных.

Прибывшие на место ЧП пожарные спасли из здания 300 кошек и семь собак.

Животные пока на улице под наблюдением руководства приюта. Тушение пожара продолжается: горит кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили ТАСС в управлении МЧС по Петербургу.

Представитель ведомства сообщил, что по предварительным данным в пожаре никто не пострадал.

По сведениям местных СМИ, в горящем здании расположен приют для кошек "Брошенный ангел". На страничке сообщества "ДТП и ЧП в Петербурге" появилось видео горящего здания.