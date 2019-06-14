Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.

Комиссия была образована в августе 2014 года, в сентябре 2016-го Верховная рада приняла закон, по которому комиссия стала постоянно действующим органом, членов которого назначает и увольняет президент.

Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.

Статус комиссии, определенный законом, также не соответствует конституции, признал КС. По своим функциям комиссия – центральный орган исполнительной власти, и закон должен был определить такой ее статус, согласно которому управлять работой комиссии должен кабинет министров.

Украинские СМИ пишут, что во время президентства Порошенко работа комиссии была связана с рядом скандалов. В частности, ее обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения.