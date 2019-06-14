Умерла 112-летняя британка, выпивавшая по глотку виски каждый вечер с пятидесяти лет

В Великобритании на 113-м году ушла из жизни старейшая жительница королевства Грейс Джонс, которая на протяжении 62 лет выпивала по глотку виски.

Как сообщила изданию The Guardian ее дочь Дейрдре Маккарти, раньше она называла свою мать "частью истории в подарочной упаковке".

"Она была потрясающей, у нее было очаровательное чувство юмора", — говорит дочь долгожительницы.

Джонс стала известна во многих странах мира после того, как в 112-й день рождения долгожительницы многие, в том числе и зарубежные, СМИ написали о ее "секрете долголетия".

В том интервью самая пожилая британка призналась, что с 50-ти лет каждый вечер выпивала по глотку виски. Такой совет в свое время дал врач, заверив, что это "укрепляет сердце", и Грейс следовала ему до последнего.

Грейс Джонс, родившаяся 16 сентября 1906 года, стала старейшей подданной Великобритании после того, как осенью 2018-го в возрасте 113 лет скончалась другая британская долгожительница Олив Боар, напоминает РИА Новости.