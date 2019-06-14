Новости В мире

Все видео этой рубрики
14 июня 201913:06

Умерла 112-летняя британка, выпивавшая по глотку виски каждый вечер с пятидесяти лет

theguardian.com

В Великобритании на 113-м году ушла из жизни старейшая жительница королевства Грейс Джонс, которая на протяжении 62 лет выпивала по глотку виски.

Как сообщила изданию The Guardian ее дочь Дейрдре Маккарти, раньше она называла свою мать "частью истории в подарочной упаковке".

"Она была потрясающей, у нее было очаровательное чувство юмора", — говорит дочь долгожительницы.

Джонс стала известна во многих странах мира после того, как в 112-й день рождения долгожительницы многие, в том числе и зарубежные, СМИ  написали о ее "секрете долголетия".

В том интервью самая пожилая британка призналась, что с 50-ти лет каждый вечер выпивала по глотку виски. Такой совет в свое время дал врач, заверив, что это "укрепляет сердце", и Грейс следовала ему до последнего.

Грейс Джонс, родившаяся 16 сентября 1906 года, стала старейшей подданной Великобритании после того, как осенью 2018-го в возрасте 113 лет скончалась другая британская долгожительница Олив Боар, напоминает РИА Новости.

Сейчас

13:27

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

12:46

Первые жители ДНР получили российские паспорта

12:35

ШОС - против дискриминации и вмешательства во внутренние дела

12:34

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

12:02

Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

11:27

Москвичей предупредили о грозе и граде

10:46

Путин призвал не давать в руки террористов ОМУ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лидеры ШОС выступили против дискриминации и вмешательства во внутренние дела стран

Лидеры ШОС выступили против дискриминации и вмешательства во внутренние дела стран

31 минута назад
Первые жители ДНР получили российские паспорта

Первые жители ДНР получили российские паспорта

37 минут назад
ЕС счел успешным "двойственный подход" в отношении "напористой" России

ЕС счел успешным "двойственный подход" в отношении "напористой" России

52 минуты назад

Трансляции

15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
15:50

Программа "60 минут по горячим следам"
17:25

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

47 минут назад
Место кровавой бойни в доме экс-вратаря сборной России сняли на видео

Место кровавой бойни в доме экс-вратаря сборной России сняли на видео

1 час назад
Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции

Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции

1 час назад
Штаты обвинили Россию в тайных ядерных испытаниях

Штаты обвинили Россию в тайных ядерных испытаниях

1 час назад
Нападение на танкер: Япония не планирует отправлять военных в Ормузский пролив

Нападение на танкер: Япония не планирует отправлять военных в Ормузский пролив

2 часа назад
Крымский мост: на первом из железнодорожных путей соединили рельсы

Крымский мост: на первом из железнодорожных путей соединили рельсы

4 часа назад
В 54 года умерла от рака звезда мыльных опер "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

В 54 года умерла от рака звезда мыльных опер "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

2 часа назад
Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

1 час назад
Московских студентов не пустили в общежитие после рождения ребенка

Московских студентов не пустили в общежитие после рождения ребенка

21 минута назад
Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории

Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории

30 минут назад
Умерла 112-летняя британка, выпивавшая по глотку виски каждый вечер с пятидесяти лет

Умерла 112-летняя британка, выпивавшая по глотку виски каждый вечер с пятидесяти лет

30 минут назад
Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

1 час назад
"Сушитель ям": в Приамурье разбираются с абсурдным ремонтом дороги

"Сушитель ям": в Приамурье разбираются с абсурдным ремонтом дороги

1 час назад
Плохо или всё-таки хорошо? Новые возлюбленные часто похожи на бывших

Плохо или всё-таки хорошо? Новые возлюбленные часто похожи на бывших

1 час назад
Артур Гарибян, Главгосстройнадзор Подмосковья: понятие "обманутый дольщик" должно исчезнуть

Артур Гарибян, Главгосстройнадзор Подмосковья: понятие "обманутый дольщик" должно исчезнуть

1 час назад
На берегу Байкала обнаружили большое количество мертвых раков и рыбы

На берегу Байкала обнаружили большое количество мертвых раков и рыбы

1 час назад
Сборная России по футболу поднялась на три строки вверх в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на три строки вверх в рейтинге ФИФА

1 час назад
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

2 часа назад
Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

2 часа назад
Власти: застройщики в Подмосковье использовали не по назначению около 28 млрд рублей

Власти: застройщики в Подмосковье использовали не по назначению около 28 млрд рублей

2 часа назад
В России зафиксирован "бурный" рост продаж электромобилей

В России зафиксирован "бурный" рост продаж электромобилей

2 часа назад
К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня

К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня

2 часа назад
Торопившийся пешеход погиб сам и убил байкера на юге Москвы

Торопившийся пешеход погиб сам и убил байкера на юге Москвы

3 часа назад
В Бахрейне при загадочных обстоятельствах погибла россиянка

В Бахрейне при загадочных обстоятельствах погибла россиянка

3 часа назад
Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"

Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"

3 часа назад
Суд оштрафовал "Океанариум ДВ" за китовую тюрьму

Суд оштрафовал "Океанариум ДВ" за китовую тюрьму

4 часа назад
Горные инженеры смогут подтвердить статус на международном уровне

Горные инженеры смогут подтвердить статус на международном уровне

4 часа назад
iPhone с iOS 13 заменит паспорт и другую "бумагу"

iPhone с iOS 13 заменит паспорт и другую "бумагу"

5 часов назад
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

5 часов назад
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

5 часов назад
Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами

Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами

6 часов назад
Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"

16 часов назад
16 летних кинопремьер для всей семьи

16 летних кинопремьер для всей семьи

13.06.2019 11:29
"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

13.06.2019 11:05
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51