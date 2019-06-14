Первые жители ДНР получили российские паспорта

Первая группа жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получила российские паспорта по упрощенной программе в Ростовской области, передает "Интерфакс".

Для выдачи паспортов РФ жителей ДНР в пятницу днем доставили автобусом в село Покровское. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.



Российские паспорта также начали выдавать жителям самопровозглашенной Луганской народной республики в городе Новошахтинске Ростовской области.

Начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека сообщил, что планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ для получения российских паспортов.

Краснощека отметил, что на сегодняшний день в ДНР принято более 8 тысяч заявлений на получение гражданства РФ.

Новоиспеченным гражданам РФ перед получением паспорта необходимо было пройти ряд процедур, в том числе дактилоскопию и принятие присяги.

24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Это право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.