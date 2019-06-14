Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен

Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша. Очевидцы сняли на видео работу пожарных.

Сообщение о возгорании в доме 36/1 поступило в 10:10 утра, а о ликвидации огня спасатели отчитались в 11:47. Пламя охватило крышу некогда принадлежавшего семейству Наумовых-Волконских здания, которое давно находилось на реконструкции. Спасатели опасались, что огонь перекинется на соседние строения, а потому на место прибыло 12 служебных машин, перекрывших проезд по улице. В результате инцидента никто не пострадал.

По одной из версий, которую со ссылкой на источник приводит ТАСС, пожар возник из-за нарушений техники безопасности, но точную причину еще только предстоит установить.

В памятнике архитектуры после революции располагалась детская библиотека, а с 1960-х годов — мастерская реставратора Саввы Ямщикова.