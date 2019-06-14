Германия и Болгария хотят сотрудничать с Россией, несмотря на санкции

Санкции Евросоюза приняты против России единогласно. Также единогласно они могут продлеваться, как было после задержания украинских бронекатеров в Керченском проливе, пояснила зампредставителя правительства Германии Ульрике Деммер. Берлин при этом остается привержен диалогу с Россией.

"Мы выступаем за экономическое сотрудничество в областях, не затронутых санкциями, — цитирует Ульрику Деммер РИА Новости. — Вы знаете нашу позицию, в ней ничего не изменилось".

17 июня в Люксембурге главы МИД 28 стран Евросоюза будут обсуждать выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Россия с 14 июня начала выдавать паспорта жителям Донбасса, которые подали документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке. При этом вопрос введения новых санкций из-за этого против России на повестке заседания не стоит. Эта тема может быть поднята на саммите ЕС 20-21 июня.

Болгария намерена развивать экономическое сотрудничество с Россией независимо от санкций. София намерена делать это так же, как ее западные партнеры, которые, как например, Германия, имеют с Россией впечатляющие объемы товарооборота.

Сотрудничество должно развиваться по выгодным ценам на основе всех основных принципов конкуренции, транспарентности и надежности, подчеркнул посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин.