Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый "референдум ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена".

СБУ в марте 2019 года опровергла информацию о том, что Лягин сдался по программе украинской спецслужбы "Тебя ждут дома".

В ведомстве утверждали, что дело по заочному обвинению Лягина в госизмене передано в суд, передает "Интерфакс".