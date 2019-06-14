Уилл Клайберн продлил контракт с ЦСКА

Нападающий баскетбольного ЦСКА Уилл Клайберн продлил контракт с клубом на три года. В мае американский легионер армейцев был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Евролиги, победителем которого стал ЦСКА.

О продлении контракта с 29-летним армейцем сообщил официальный сайт ЦСКА. "Мы рады продолжить сотрудничество с Уиллом. Он доказал, что является ключевым игроком команды. Он может принести ЦСКА немало новых трофеев", — прокомментировал событие главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. "Я рад, что остаюсь в ЦСКА. Я провел два отличных сезона. Мы выиграли Евролигу и единую лигу ВТБ. Хотим двигаться дальше", — заявил сам Уилл Клйберн.

Американец Уилл Клайберн пришёл в ЦСКА в 2017 году из турецкого клуба "Дарюшшафака". В составе армейцев Москвы Клайберн дважды стал чемпионом единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу.