Сотовые вышки у жилых домов: есть ли опасность?
В Москве и области растет число вышек сотовой связи. При этом зачастую строятся они прямо в жилых дворах, и многим не по душе такое соседство. Люди опасаются, что электромагнитное излучение от башен может негативно сказываться на их здоровье. Так ли это?
Из окон квартиры Татьяны — прекрасный вид на лес. Но с недавнего времени в панораму вписалась огромная мачта высотой в девять этажей.
- Я открываю окно и наблюдаю данный объект — эту вышку, на которой будут установлены ретрансляторы сотовой связи. И вся эта прелесть, вся эта "красота" будет направлена на мое окно!
"Красотой" жители дома называют передатчики сигналов сотовой связи, которые появятся на вышке в ближайшее время. Люди возмущены, что подобный объект вырос во дворе в считаных метрах от жилых домов и детского сада.
- Здесь детский садик, жилой микрорайон, жилой комплекс. Кто возьмет ответственность за мое здоровье и здоровье моего ребенка? Я еще хочу и внуков своих увидеть.
- Это все-таки радиоволны, дураку понятно, что это все влияет на организм, и очень жаль, что мнение жильцов и жителей города игнорируется!
Люди отправили запрос в администрацию Подольска. Долго ждали ответа, но дождались лишь рабочих, которые перевесили фонарь уличного освещения на мачту.
- Из данной мачты теперь сделан фонарный столб для того, чтобы можно было выдать данный объект за фонарный столб, "прикрыв" тем самым установку телефонной мачты.
Оказывается, что после того, как на вышке появляется фонарь, получить разрешение на установку на нем спецоборудования гораздо проще. Восемьдесят процентов подобных сооружений в Москве и области — уличные фонари.
"Городская опора освещения подлежит замене на опору двойного назначения, где нижняя часть — городское освещение, а надстройка — размещение оборудования сотовой связи. При замене опоры освещения получение разрешения на размещение не требуется", — говорится в ответе администрации.
Однако это не значит, что сотовые операторы могут размещать на столбах все, что угодно. Мощность оборудования, согласно СанПиНу, не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр, и оно должно находиться минимум в 25 метрах от жилых домов. На Студенческой улице в Москве люди со своих балконов наблюдают передатчики уже несколько лет.
- С каждым годом высота этой вышки становится все больше и больше, и количество аппаратуры увеличивается.
Мы пригласили независимого эксперта, чтобы замерить уровень излучения.
"Прибор показал не более 0,5 микроватта на сантиметр квадратный при норме российского законодательства в 10. Данный сотовый оператор хорошо экранировал свою вышку, чтобы не превышать нормы российского законодательства", — говорит специалист отдела независимой экологической экспертизы Сергей Гончаренко.
Однако эксперты уверяют, что не все мобильные компании делают это.
"В большинстве случаев расстояние до жилого сектора соблюдается почти везде, а электромагнитное излучение, которое идет от данного источника, не всегда соответствует, и в некоторых случаях даже в городе есть сотовые станции, дающие превышения в 6, 8, а то и в 10 раз от предельно допустимого уровня", — говорит директор независимой экологической экспертизы Иван Калинин.
После установки оборудования оператор обязан сам проверить уровень излучения, затем эту процедуру повторит Роспотребнадзор. Однако жители могут за свой счет заказать независимую экспертизу, и если она покажет превышение, обратиться в суд.
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