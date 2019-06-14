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14 июня 201913:49 Анна Балан

Турецкий базар, рыцарский турнир и выставка цветов: что не пропустить в выходные

Турецкий базар, рыцарский турнир и выставка цветов: что не пропустить в выходные

Восточный базар в центре российской столицы: москвичей и туристов приглашают на турецкий фестиваль. Здесь — шелковые платки, изысканные специи, блюда национальной кухни. В столичных парках — как всегда насыщенная программа: военные оркестры, исторические танцы под открытым небом и даже мастер-класс по выживанию от Робинзона Крузо.

Одно из самых известных зданий в мире — резиденция турецких султанов, роскошный дворец Топкапы. Главный музей Стамбула — теперь и в Москве. Его уменьшенная копия стоит в парке "Красная Пресня" — здесь открылся фестиваль Турции.

Это восточный базар, где можно купить абсолютно все — от шелковых платков до ароматных специй. Недалеко отсюда — деревня ремесел. Тут турецкие мастерицы учат своих гостей рисовать на воде, выдувать стеклянные вазы и расписывать тело хной. В перерыве обязательно зайдите на кухню попробовать местные блюда и послушать национальную музыку.

Что будет в эти выходные в других парках? В "Эрмитаже" в субботу "Ситцевый бал" — исторические танцы под открытым небом. Приглашаются все желающие. Не забывайте только про дресс-код — платье обязательно.

В "Музеоне" — концерт военного оркестра, участника легендарного фестиваля "Спасская башня". А главная площадь Лианозовского парка в это воскресенье превратится в огромный манеж, где пройдут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

В Дарвиновском музее завтра отмечают День отца. Прямо в выставочных залах можно будет закинуть удочку, прогуляться с динозаврами и пройти школу выживания от Робинзона Крузо.

Как всегда, букет ароматов и невероятной красоты — в "Аптекарском огороде". Там открылась крупнейшая в России выставка пионов и ирисов — больше 500 сортов. Среди них — и очень редкие, которых в мире всего лишь единицы.

В эти выходные в Москве завершается фестиваль "Времена и эпохи". Самая большая площадка — в музее-заповеднике "Коломенское", где развернулся целый средневековый город. Там сейчас проходит турнир "Святого Георгия". Бои рыцарей, сражения на лошадях, схватка на копьях — зрелищные представления несколько раз в день. Успейте увидеть все это своими глазами.

Текст: "Вести-Москва"

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