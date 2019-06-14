"Переклинило": московский футболист отобрал барсетку у прохожего

Судимый за кражу 18-летний москвич попался на грабеже — занимающийся футболом молодой человек отнял барсетку у прохожего в Чертанове, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Нападение футболист совершил на улице Красного Маяка. На кадрах видно, как он подкрался сзади к разговаривавшему по телефону 42-летнему мужчине, вырвал у него из рук сумку и бросился наутек. Преследователя он легко "обвел" на мокром асфальте и даже успел подобрать выпавший у него из рук смартфон.

Денег в барсетке не оказалось, банковские карточки юный спортсмен спрятал дома, а удостоверение личности закопал. Нанесенный ущерб владелец оценил в 70 тысяч рублей.

"Переклинило что-то в голове", — признался задержанный, ранее уже приговоренный судом к штрафу за кражу.

Следователи не исключают, что за юным футболистом числятся и другие преступления, на время расследования его отправили в изолятор. За грабеж спортсмену грозит до четырех лет лишения свободы.