В благодарность за поддержку Мадуро отправил Роджеру Уотерсу куатро

В знак благодарности за поддержку властей страны президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил одному из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу куатро со своим автографом.

Музыкальный инструмент из семейства гитар, который распространен в Боливарианской Республике, вручил 75-летнему Уотерсу в Лондоне венесуэльским музыкантом Паулем Хильманом.

Уотерс, со своей стороны, получая подарок от Мадуро, сказал, что он "добрый друг Венесуэлы" и пообещал продолжить поддерживать венесуэльский народ в его борьбе "против попыток империи" (имея в виду США) уничтожить его".

"Президент, мы будем на вашей стороне", — пообещал музыкант всемирно известной группы.

Мадуро, который называет себя поклонником рок-музыки, поблагодарил Уотерса за то, что он "доносит правду до всего мира", и выразил надежду, что подаренный музыкальный инструмент пригодится при записи новых песен, сообщают венесуэльские СМИ.

В феврале Уотерс выступил против благотворительного концерта в приграничном с Венесуэлой колумбийском городе Кукута, организатором которого выступала венесуэльская оппозиция, напоминает ТАСС.

Тогда знаменитый музыкант заявил, что данное мероприятие – это шаг на пути к насильственной смене власти в стране и "никак не связано ни с нуждами венесуэльского народа, ни с демократией, ни со свободой, ни с оказанием помощи".

Политический кризис в Венесуэле обострился в начале 2019 года — после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого считают ставленником США, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США.