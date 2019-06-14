Вице-премьеры и министры стали кураторами регионов

Члены правительства стали еще и кураторами российских регионов со слабой экономикой. Эту функцию за вице-премьерами и министрами закрепил глава правительства Дмитрий Медведев, подтвердил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Дмитрий Медведев продолжит серию совещаний, посвященных развитию российских субъектов. Первое из них было посвящено развитию Тувы, напоминает "Интерфакс".

Минэкономразвития определило десятку нуждающихся в помощи регионов, которые имеют наихудшие по экономическим показателям позиции в рейтингах. Распределять кураторов по регионам будет вице-премьер Виталий Мутко.

В рейтинге худших по четырем показателям, среди которых среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, оказались Адыгея, Алтай и Алтайский край, Карелия, Курганская область, Тува, Марий Эл.

Больше всего регионов досталось министру экономического развития Максиму Орешкину. Зоны его кураторства – это (республики Алтай, Карелия и Тува. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область. Развитием Адыгеи займется министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев будет отвечать за Марий Эл, а министр труда Максим Топилин – за Алтайский край.

Регионов Северного Кавказа и Дальнего Востока в списке у кураторов нет, поскольку в правительстве есть отвечающие за них министерства.

В худших по рейтингам регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране — 31 тысяч 422 рубля в месяц. При этом все эти регионы получают существенные дотации из федерального бюджета.

Для каждого региона будут разработанные программы приоритетного развития инфраструктуры и выбранных направлений развития. Следить за выполнением программ и каждый квартал на заседании правительства докладывать об этом и будут кураторы.