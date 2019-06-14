Роман Еременко останется в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко продлил контракт с клубом еще на четыре года. 32-летний бывший полузащитник сборной Финляндии перешел в "Ростов" прошлой зимой из "Спартака".

В весенней части чемпионата Роман сыграл за "Ростов" 11 встреч в которых забил четыре мяча. Болельщики признали Еременко лучшим футболистом клуба в сезоне 2018/19. Ростовчане предложили Еременко новый контракт, и Роман согласился его подписать.

Отец Романа известный советский, а затем финский футболист Алексей Еременко родился в Новочеркасске Ростовской области и начал карьеру в "Ростсельмаше" (прежнее название "Ростова"). Алексей Еременко выступал за другой ростовский клуб – СКА с 1981 по 1986 годы.