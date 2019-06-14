Число жителей Донбасса, желающих стать россиянами, растет в геометрической прогрессии

Заместитель начальника миграционной службы МВД Донецкой народной республики Владимир Медведок рассказал о том, что число местных жителей, которые желают получить российские паспорта по упрощенной системе, растет с геометрической прогрессией.

В пятницу, 14 июня, гражданам ДНР и Луганской народной республики в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области начали выдавать российские паспорта.

Владимир Медведок рассказал о том, что прием документов начался с 3 мая и сейчас принято уже более восьми тысяч заявлений. По его словам, в настоящее время более трехсот материалов ежесуточно доставляются в Ростовскую область для принятия решения. Число тех, кто хочет получить российский паспорт, растет с геометрической прогрессией, потому Медведок думает, что если брать ситуацию за июнь, то цифры будут значительно превосходить майские, сообщает РИА Новости.

Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков рассказал о том, что положительное решение о выдаче российских паспортов получили около 1,2 тысячи жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Всего на данный момент в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило двенадцать тысяч документов, сообщает "Интерфакс".

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По словам главы государства, данный вопрос носит гуманитарный характер. Также Путин отметил, что у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

В свою очередь жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые первыми получили российские паспорта, радуются, что оформление прошло быстро и рассчитывают на то, что теперь будут в безопасности, сообщает РИА Новости.

Жительница Донецка Елена Зарочинцева утверждает, что у нее и ее близких началась эйфория тогда, когда они узнали о подписании указа. По ее словам, все плакали от счастья, а когда получили новые документы, то у них "земля из-под ног ушла".

Олег Иванченко из Донецка заявил о том, что таким образом жители хотят присоединиться к своим корням. "Мы не хотим уходить в Европу, хотим быть со своими братьями", — прокомментировал мужчина.

Ранее МВД России сообщало, что процесс рассмотрения заявки на получение документов может занимать до трех месяцев. Жители ДНР, первые получившие паспорта, отмечают, что для них эта процедура прошла быстрее — с момента подачи документов прошел месяц.