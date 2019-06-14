Транспорт и энергетика: Россия готова расширить сотрудничество с Китаем и Монголией

Россия готова в более плотному взаимодействию с Китаем и Монголией и может обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные районы этих стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой и председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин также отметил, что Россия заинтересована и в предложениях Китая и Монголии по возможным совместным проектам, передает РИА Новости.

Путин также заявил, что вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры приоритетны в сотрудничестве. Россия заинтересована в повышении взаимосвязанности трех стран и свободном движении через границы товаров, капиталов и услуг. В этом контексте, по словам российского лидера, особое значение имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги – если нарастить пропускную способность дороги, вырастет объем грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и обратно.

Президент РФ также напомнил, что благодаря трехстороннему соглашению о международных автомобильных перевозках, водители и грузоперевозчики всех трех стран могут в упрощенном порядке проходить пограничные процедуры и передвигаться на территории стран со своими национальными документами и регистрационными знаками.

Встреча лидеров России, Монголии и Китая прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).