Миодраг Божович остался главным тренером "Крыльев Советов"

Черногорский специалист Миодраг Божович остается на посту главного тренера самарских "Крыльев Советов". При этом спортивный директор волжан Александр Шикунов покинет Самару.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов сообщил, что Божович продолжит тренировать "Крылья Советов". "Шикунов покинул должность спортивного директора, исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных руководителей", — приводит слова Фетисова ТАСС.

Миодраг Божович заменил Андрея Тихонова на посту главного тренера в ноябре. Под руководством черногорца "Крылья Советов" заняли 13 место в премьер-лиге, а затем в переходных матчах с "Томью" отстояли право играть в элите.