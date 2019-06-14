К взлету готовы? "Яндекс. Навигатор" отправляет в Шереметьево

Пользователи "Яндекс. Навигатора" жалуются сегодня на сбой в популярном приложении и делятся в Сети скриншотами.

Так, находящиеся на Шаболовке москвичи обнаружили себя на взлетке в Шереметьеве.

Возможно, к сбою в GPS привела сильная гроза, которая сегодня обрушилась на Москву.

Сбой произошел только у части пользователей, остальные говорят, что их местоположение "Навигатор" определяет правильно.

Похожий сбой в приложении уже был в декабре 2017 года. Тогда представитель "Яндекса" объяснил, что приложение здесь ни при чем, поскольку "ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS", а такие сбои происходят во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию — от навигационных приложений до фитнес-браслетов.