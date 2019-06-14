Эксперты рассказали, как Турция может ответить на санкции США

В ответ на санкции США Турция может закрыть радиолокационную станцию в Кюреджике, которая входит в систему европейской противоракетной обороны. Также под угрозой окажется авиабаза Инджирлик. Но это "небольшой козырь", заявил агентству РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Он пояснил, что германские военные уже перебрались в Иорданию, а Штаты сейчас ищут новую авиабазу в Катаре, Греции и Восточной Европе. Поэтому ликвидация Инджирлика только понизит влияние Анкары в НАТО.

В свою очередь политолог Керим Хас считает, что Турция просто не может адекватно ответить на американские санкции. Так, Штаты способны не просто исключить страну из программы самолета пятого поколения F-35, но и прекратить поставки комплектующих для истребителей F-16 или двигателей для ударных вертолетов Т129 ATAK.

Турция, конечно, может заменить американскую боевую технику на российскую или китайскую. Однако это потребует значительных трат, а таких денег в бюджете страны пока нет. Кроме того, покупка вооружения у геополитических конкурентов поставит под угрозу членство Турции в НАТО. Выходить из альянса Анкара пока не планирует, заявил политолог в интервью агентству "Интерфакс".

Между тем в Германии пристально следят за конфликтом США и Турции, заявил официальный представитель бундестага Ульрике Диммер. Он напомнил, что Штаты ввели санкции против России, и если Анкара все-таки ввезет ЗРК С-400, то сама может оказаться под ударом. Это противоречит интересам как Турции, так и всего НАТО.

Напомним, Турция приобрела у российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Сделка вызвала недовольство в Соединенных Штатах. Американцы уверены, что ЗРК не сможет работать с F-35 и пригрозили Анкаре исключением из программы многоцелевых боевых самолетов пятого поколения. По данным СМИ, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан написал турецкому коллеге, что Штаты прекращают подготовку турецких пилотов F-35 и запрещает им доступ на тренировочные авиабазы.