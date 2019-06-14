Уснул и убил неродившегося ребенка: водитель "ГАЗели" устроил лобовое ДТП

В минувший четверг водитель грузового фургона, двигаясь по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), уснул, выехал на встречку и врезался в легковушку.

Пострадала беременная женщина-водитель и ее девятилетняя дочь. "В результате ДТП травмы получили женщина-водитель Nissan и девятилетняя девочка — пассажирка этого же автомобиля. В момент ДТП ребенок находился на переднем пассажирском сиденье, детское удерживающее устройство для перевозки ребенка не использовалось", — сообщили в ГИБДД.

Пострадавшая была на восьмом месяце беременности. Врачам не удалось сохранить неродившегося ребенка. Мать сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, о характере и тяжести травм, полученных ее дочкой, не сообщается.

Водитель "ГАЗели" в результате ДТП получил ушиб грудной клетки.