Путин отметил, что у России и Ирана всегда был взаимный интерес

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани "на полях" саммита ШОС назвал результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, общим успехом России, Ирана и Турции. Также глава государства подчеркнул, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать.

В разговоре о двусторонних отношениях, Владимир Путин отметил, что они носят многоплановый и многосторонний характер. "Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии", — заявил президент России.

По словам Путина, российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям. Гуманитарные связи на протяжении веков "были достаточно плотными". Глава государства значимой частью диалога между двумя странами назвал взаимный интерес к русскому миру и к персидской культуре, сообщает ТАСС.

В свою очередь президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заявил, что нынешняя ситуация в регионах Ближнего Востока, а также условия внешнего давления и санкций направляют к большему взаимодействию между Россией и Ираном.

Лидер Ирана в своем разговоре также подчеркнул взаимодействие стран во многих сферах. По его словам, "гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем".

Хасан Роухани поздравил Владимира Путина с прошедшим Днем России и заявил, что отношения между РФ и Ираном носят образцовый характер и ежедневно продвигаются вперед.