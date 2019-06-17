Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

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Сегодня мы рассказываем о 17-летней Ладе Пеньковой из города Гулькевичи Краснодарского края.

У девочки тяжелое врожденное заболевание – спинальная мышечная атрофия 2-й степени. Это значит, что мышцы Лады постепенно слабеют, и девочке становится все труднее двигаться. Из-за слабости мышц спины у Лады прогрессирует искривление позвоночника, суставы рук и ног сковывают контрактуры, девочке больно и трудно перемещаться даже в ограниченном пространстве. Облегчить жизнь Ладе помогут электрическое кресло-коляска и электрический подъемник. Но для семьи, живущей на социальные выплаты, это непосильная нагрузка.

Из письма Екатерины Савеловой, мамы Лады: "Дочка с рождения заметно отставала в физическом развитии – поздно и неуверенно начала держать голову, не переворачивалась, не вставала на ножки. Доктора считали, что это признаки детского церебрального паралича, назначали лечение, но улучшений не было. Только в два года, когда сделали генетический анализ, выяснилось, что у дочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом – прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры. Чтобы Лада могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендует приобрести облегченное электрическое кресло-коляску и подъемник с электроприводом. Также дочке нужен ортопедический корсет и противопролежневые средства. Но все эти приспособления за счет госбюджета не предоставляются, а стоят очень дорого Доход у нашей семьи скромный, живем на социальные выплаты – муж тоже на инвалидности. Умоляю вас, помогите!"

Для спасения Лады Пеньковой не хватает 363 040 руб.

Невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган: "Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит передвигаться не только дома, но и на улице. Также Ладе нужен электрический реабилитационный подъемник – это даст девочке возможность перемещаться без боли из инвалидного кресла в кровать или ванную".

Стоимость кресло-коляски и подъемника 433 221 руб.

43 931 руб. собрали телезрители ГТРК "Кубань".

26 250 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 363 040 руб.

ПОМОЧЬ ЛАДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,276 млрд руб. В 2019 году (на 6 июня) собрано 651 564 479 руб., помощь получили 692 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.