Тема:

Помогите детям. Русфонд 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 июня 201909:00

Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 17-летней Ладе Пеньковой из города Гулькевичи Краснодарского края.

У девочки тяжелое врожденное заболевание – спинальная мышечная атрофия 2-й степени. Это значит, что мышцы Лады постепенно слабеют, и девочке становится все труднее двигаться. Из-за слабости мышц спины у Лады прогрессирует искривление позвоночника, суставы рук и ног сковывают контрактуры, девочке больно и трудно перемещаться даже в ограниченном пространстве. Облегчить жизнь Ладе помогут электрическое кресло-коляска и электрический подъемник. Но для семьи, живущей на социальные выплаты, это непосильная нагрузка.

Из письма Екатерины Савеловой, мамы Лады: "Дочка с рождения заметно отставала в физическом развитии – поздно и неуверенно начала держать голову, не переворачивалась, не вставала на ножки. Доктора считали, что это признаки детского церебрального паралича, назначали лечение, но улучшений не было. Только в два года, когда сделали генетический анализ, выяснилось, что у дочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом – прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры. Чтобы Лада могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендует приобрести облегченное электрическое кресло-коляску и подъемник с электроприводом. Также дочке нужен ортопедический корсет и противопролежневые средства. Но все эти приспособления за счет госбюджета не предоставляются, а стоят очень дорого Доход у нашей семьи скромный, живем на социальные выплаты – муж тоже на инвалидности. Умоляю вас, помогите!"

Для спасения Лады Пеньковой не хватает 363 040 руб.

Невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган: "Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит передвигаться не только дома, но и на улице. Также Ладе нужен электрический реабилитационный подъемник – это даст девочке возможность перемещаться без боли из инвалидного кресла в кровать или ванную".

Стоимость кресло-коляски и подъемника 433 221 руб.

43 931 руб. собрали телезрители ГТРК "Кубань".

26 250 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 363 040 руб.

ПОМОЧЬ ЛАДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,276 млрд руб. В 2019 году (на 6 июня) собрано 651 564 479 руб., помощь получили 692 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

Ранее по теме

Сейчас

09:32

В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского

07:37

ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось

05:13

ДТП на Ставрополье: два человека погибли, десять - пострадали

04:07

Пожар на балконах жилого дома на севере Москвы потушен

03:47

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован с воспалением легких

03:23

На севере Москвы горят балконы многоэтажного жилого дома: двое погибших

02:25

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин

Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин

1 час назад
Инцидент в Оманском заливе: Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы

Инцидент в Оманском заливе: Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы

3 часа назад
Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

6 часов назад
Молдавского оппозиционера Ренато Усатого выпустили на свободу

Молдавского оппозиционера Ренато Усатого выпустили на свободу

1 час назад
Песков: Москва готова организовать встречу лидеров РФ и США даже накануне G20

Песков: Москва готова организовать встречу лидеров РФ и США даже накануне G20

3 часа назад
Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

28 минут назад
Топ-10 лучших городов для медицинского туризма

Топ-10 лучших городов для медицинского туризма

2 часа назад
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

58 минут назад
Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия

Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия

7 часов назад
Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

8 часов назад
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

10 часов назад
С молотка ушел первый рисунок Поля Гогена

С молотка ушел первый рисунок Поля Гогена

7 часов назад
Спецслужбы ДНР знают убийц Захарченко

Спецслужбы ДНР знают убийц Захарченко

11 часов назад
ЦБ планирует запустить собственную цифровую валюту

ЦБ планирует запустить собственную цифровую валюту

2 часа назад
Торговые войны набирают обороты: Индия повышает пошлины на товары из США

Торговые войны набирают обороты: Индия повышает пошлины на товары из США

2 часа назад
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами

Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами

3 часа назад
Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей

4 часа назад
В России за два года ликвидировано более 10 тысяч незаконных свалок

В России за два года ликвидировано более 10 тысяч незаконных свалок

4 часа назад
Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты

Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты

8 часов назад
ЕГЭ-2019: в резервные дни основного периода экзамены сдают более 80 тысяч выпускников

ЕГЭ-2019: в резервные дни основного периода экзамены сдают более 80 тысяч выпускников

9 часов назад
В Китае обнаружены следы динозавра, которым 100 миллионов лет

В Китае обнаружены следы динозавра, которым 100 миллионов лет

9 часов назад
Развитие Нижегородской области: любовь к работе и поиску новых возможностей

Развитие Нижегородской области: любовь к работе и поиску новых возможностей

11 часов назад
Дело волгоградского клана: арест следователя такого ранга - небывалое событие

Дело волгоградского клана: арест следователя такого ранга - небывалое событие

11 часов назад
Вместо звонка от иранцев Трамп получает новые скандалы

Вместо звонка от иранцев Трамп получает новые скандалы

11 часов назад
Торговая война с Китаем ударит по каждой американской семье

Торговая война с Китаем ударит по каждой американской семье

12 часов назад
Сотрудников МВД, задержавших Голунова, проверяет Следком

Сотрудников МВД, задержавших Голунова, проверяет Следком

12 часов назад
В День России президент вручил госпремии

В День России президент вручил госпремии

12 часов назад
Нападение на танкеры выгодно лишь американцам

Нападение на танкеры выгодно лишь американцам

12 часов назад
Дуда сделал "массаж эго Трампа"

Дуда сделал "массаж эго Трампа"

13 часов назад
Заявление Болтона оказалось выдумкой на $209 миллионов

Заявление Болтона оказалось выдумкой на $209 миллионов

13 часов назад
Ефимова выиграла стометровку брассом на турнире в Барселоне

Ефимова выиграла стометровку брассом на турнире в Барселоне

13 часов назад
"Одноразовые" диверсанты СБУ сдали своих кураторов

"Одноразовые" диверсанты СБУ сдали своих кураторов

13 часов назад
"Прямая линия": названы самые популярные темы

"Прямая линия": названы самые популярные темы

14 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

20 часов назад
421
Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

16.06.2019 04:26
"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

15.06.2019 19:14
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

15.06.2019 10:44
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51