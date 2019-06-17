Тема:
Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 17-летней Ладе Пеньковой из города Гулькевичи Краснодарского края.
У девочки тяжелое врожденное заболевание – спинальная мышечная атрофия 2-й степени. Это значит, что мышцы Лады постепенно слабеют, и девочке становится все труднее двигаться. Из-за слабости мышц спины у Лады прогрессирует искривление позвоночника, суставы рук и ног сковывают контрактуры, девочке больно и трудно перемещаться даже в ограниченном пространстве. Облегчить жизнь Ладе помогут электрическое кресло-коляска и электрический подъемник. Но для семьи, живущей на социальные выплаты, это непосильная нагрузка.
Из письма Екатерины Савеловой, мамы Лады: "Дочка с рождения заметно отставала в физическом развитии – поздно и неуверенно начала держать голову, не переворачивалась, не вставала на ножки. Доктора считали, что это признаки детского церебрального паралича, назначали лечение, но улучшений не было. Только в два года, когда сделали генетический анализ, выяснилось, что у дочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом – прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры. Чтобы Лада могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендует приобрести облегченное электрическое кресло-коляску и подъемник с электроприводом. Также дочке нужен ортопедический корсет и противопролежневые средства. Но все эти приспособления за счет госбюджета не предоставляются, а стоят очень дорого Доход у нашей семьи скромный, живем на социальные выплаты – муж тоже на инвалидности. Умоляю вас, помогите!"
Для спасения Лады Пеньковой не хватает 363 040 руб.
Невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган: "Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит передвигаться не только дома, но и на улице. Также Ладе нужен электрический реабилитационный подъемник – это даст девочке возможность перемещаться без боли из инвалидного кресла в кровать или ванную".
Стоимость кресло-коляски и подъемника 433 221 руб.
43 931 руб. собрали телезрители ГТРК "Кубань".
26 250 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 363 040 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,276 млрд руб. В 2019 году (на 6 июня) собрано 651 564 479 руб., помощь получили 692 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Ранее по теме
-
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике7 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Настю Мыцыкову12 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Потапову12 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Эрику Бегларян13 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Диану Запольскую13 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Сапожкову13 суток назад
Сейчас
В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского
Картина дня
-
NYT: США атаковали Россию без разрешения Трампа
- Страшное ДТП под Воронежем: 8 погибших
- Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским
- Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек
- Плановое обследование: Галина Волчек в больнице
Самое читаемое
-
Ставшая миллионершей россиянка сбежала на льдину к эскимосу
- Старший брат болел раком, младший ревновал: драма в семье хоккеиста
- В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
- Сергей Зверев объяснил, зачем ушел в монастырь
- В 54 года умерла от рака звезда мыльных опер
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Анонс ФРС. Неделя мировых ЦБ
- 10 главных событий недели в экономике
- Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей
- Bitcoin уже дороже $9 тысяч, и в этот раз все по-другому
- Продолжение транзита газа через Украину не помешает "Северному потоку-2"
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии G21
- Марка Bentley представила "убийцу" Mercedes S-Класса
- Новый вид проверки: водителей заставят сдавать слюну
- Названы автомобили, которые доставляют больше удовольствия
- Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Нервные собаки бывают только у нервных владельцев
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Обитатели Рублевки вынуждены противостоять хищнику
- Мэр Москвы рассказал об уникальном транспортном проекте
- От крокодильего мяса до улиток: что можно поесть в Подмосковье?
- Убийц поймали, вопросы остались: как спортсмен погиб в людном парке?
- Бари Алибасов поправляется, сбежавшего кота нашли
- Шумные ночлежки в жилых домах: поможет ли новый закон?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Сколько времени нужно проводить на природе, чтобы улучшить самочувствие?
- При помощи маленькой катушки создано рекордно мощное магнитное поле
- "Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, плавающие в крови
- Переквалифицироваться из "совы" в "жаворонка" можно всего за три недели
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео