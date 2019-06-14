Крыму не нужна грязная украинская вода

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым не испытывает необходимости в возобновлении поставок днепровской воды с Украины, в безопасности которой есть сомнения, передает РИА Новости.

"От Украины нам вода не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, поступавшая в Крым, способствовала росту онкозаболеваний. Что там льется, никто не контролирует. Со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли в Крым. Пусть они сами разбираются со своими проблемами", — заявил Константинов.

По его словам, даже если встанет вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым, необходимо уделить особе внимание ее очистке и измерению содержания вредных веществ.

Раньше Украина обеспечивала почти 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После возвращения Крыма в РФ подача воды по каналу в республику полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения восточного Крыма частично удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Как сообщалось, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил ранее, что Херсонской области грозит экологическая катастрофа и различные эпидемии из-за водной блокады Крыма, объявленной украинскими властями​​​.

По словам Журавко, если ситуация останется прежней, в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Он призвал срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе "будет беда".