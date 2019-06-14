ФСИН: у Кокорина ничего из спортинвентаря не пропадало

Федеральная служба исполнения наказаний по Москве заявило, что ничего из спортивного инвентаря, переданного в СИЗО Александру Кокорину, не пропадало. Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что спортивное оборудование где-то потерялось.

Руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков прокомментировал РИА Новости слова адвоката. "Гантели, теннисные ракетки и другой спортивный инвентарь, переданный в декабре родственниками Кокорина в СИЗО-2 никуда не пропали. Они находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий. Беговая дорожка ими не передавалась".

В мае Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были осуждены Пресненским судом Москвы за противоправные действия в отношении Дениса Пака и Виталия Соловчука. Братья Кокорины приговорены к году и 6 месяцам. Мамаев и Протасовицкий проведут в колонии год и 5 месяцев.