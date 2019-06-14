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В Оманском заливе атакованы танкеры 5 минут назад

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14 июня 201915:21

Названа предварительная причина ЧП с танкерами в Оманском заливе

EPA

Возгорание на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе, согласно данным предварительного расследования, могло произойти по техническим причинам.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал в беседе с иранским агентством Tasnim генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

Он сообщил, что пожар на одном судне возник в средней части, на втором — в машинном отделении. По словам Афифипура, пока нет доказательств, что танкеры были торпедированы подлодкой или подорваны морскими диверсантами.

Собеседник агентства подчеркнул, что официальные причины пожаров должны сообщить страны, под флагом которых шли оба танкера.

13 июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – норвежский Front Altair, перевозивший нефть, и японский Kokuka Courageous с цистернами метанола.

Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности его страны к нападениям на танкеры являются бездоказательными.

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