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Катастрофа в Шереметьеве 56 минут назад

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14 июня 201915:47

Удары о ВПП: стойки шасси "Суперджета" разрушились, разлилось топливо

EPA

Основные стойки шасси садившегося в Шереметьево 5 мая SSJ-100 разрушились после третьего удара о полосу, гласил отчет МАК о крушении самолета. После этого экипаж самолета потерял контроль над двигателями, из баков разлилось топливо и начался пожар.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что самолет заходил на посадку на завышенной скорости. При этом режим работы двигателей был увеличен капитаном воздушного судна одновременно со срабатыванием сигнализации. К проходу торца взлетно-посадочной полосы, отмечается в опубликованном докладе расследования МАК, вы соте 12 метров приборная скорость была 304 километра в час, а при снижении до 5 метров увеличилась до 315 километров в час. При этом скорость захода на посадку для имевшихся условий составляла 287 километров в час.

Экипаж, выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и автопилота на высоте двух километров. После этого самолет "Аэрофлота" пошел на аварийную посадку с полными баками топлива.

Самолет после удара в него молнии приземлялся на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью. Отклонение джойстика полностью на себя непосредственно перед приземлением привело к возникновению интенсивного вращения самолета в направлении на кабрирование, говорится в отчете МАК. В результате произошло увеличение углов тангажа и атаки, что при сохранении значительной приборной скорости привело к повторному отделению самолета от ВПП (явление "прогрессирующее козление"), несмотря на полное отклонение в положение от себя после отскока.

После первого отскока от взлетно-посадочной полосы капитан экипажа включил максимальный реверс, но раскрытия створок реверса не произошло из-за того, что отсутствовал сигнал обжатия основных стоек шасси.

Сигналы обжатия левой и правой основных стоек поступили только после второго отскока от полосы. Увеличения режима работы двигателей не произошло, в этот момент створки реверса только начали свое открытие.

От ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель. После третьего приземления бортовые самописцы зафиксировали возможную (полную или частичную) потерю управления двигателями. В отчете Мак отмечается необходимость исследования компьютеров управления двигателями. До момента прекращения записи параметрического самописца двигатели самолета работали.

Экипаж самолета "Аэрофлота" после посадки в Шереметьеве ручной выпуск тормозных щитков не производил. А в режиме DIRECT MODE ("ручное управление") автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен.

В 18 часов 32 минуты, спустя 28 минут после взлета, самолет загорелся. На его борту были 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб во время пожара на борту, остальным удалось эвакуироваться. При этом пострадавшие получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

После крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц").

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