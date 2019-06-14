Момент обрушения моста в Китае сняли на видео

Два человека пропали без вести во время обрушения автомобильного моста в городе Хэюань на юге Китая, сообщает Sohu.com. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.

Два пролета построенного 47 лет моста рухнули в 02:12 ночи по местному времени 14 июня. На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля. Водителя одного из них удалось спасти, а вот его пассажирку и владельца еще одной легковушки до сих пор не нашли.

"Когда автомобиль упал в воду, обломки разбили стекла, и машина начала быстро тонуть. Я отстегнул свой ремень безопасности и попытался освободить спутницу, но не смог, а сама она потеряла сознание", — поведал выплывший мужчина.

Мост через реку Дунцзян был возведен в 1972 году, его протяженность составляет 420 метров. В минувшем январе завершились работы по укреплению конструкции, но в итоге опоры не выдержали напора воды, уровень которой сильно поднялся после затяжных ливней.