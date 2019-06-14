"Роснефть" отреагировала на статью о Сечине и самолетах

Компания "Роснефть" дала комментарий в связи с публикацией агентства Рейтер. В статье, опубликованной в пятницу, 14 июня, говорится о главном исполнительном директоре нефтегазовой компании Игоре Сечине. В ней сообщается, что самолеты, используемые для корпоративных поездок "российским нефтяным гигантом "Роснефть", как минимум тринадцать раз летали на Майорку, Ибицу, Мальдивы, Сардинию в то же время, когда там отдыхал ее генеральный директор или люди из его окружения.

В комментарии "Роснефти", опубликованном на официальном сайте, сообщается, что трудовое соглашение главного исполнительного директора Игоря Сечина предусматривает транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. Также предусматривает участие в них членов семьи протокол целого ряда мероприятий с партнерами компании.

В сообщении "Роснефти" говорится о том, что опубликованная агентством Рейтер информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, а также со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях. В нефтегазовой компании заявляют, что это является вмешательством как в служебную деятельность "Роснефти", так и в частную жизнь. Отмечается, что рассматривается вопрос о судебной защите нарушенных прав.

В комментарии подчеркивают, что список из 290 перелетов, приведенный Рейтером, указывает о напряженном графике генерального директора Игоря Сечина. При этом, отмечает "Роснефть", агентство усмотрело служебную необходимость лишь в 42 случаях, в то время как компания ведет свою деятельность по всему миру.