Новейший ракетный крейсер начнет второй этап испытаний в конце июня

Второй этап заводских испытаний стратегического ракетного крейсера "Князь Владимир" стартует в конце июня 2019 года. Как пояснил источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, перед очередным выходом в море специалисты завода-производителя "Севмаш" должны замерить физические поля подлодки.

Также источник рассказал журналистам, что первый этап испытаний выявил некоторые проблемы у нового корабля. Однако они не повлияют на сроки сдачи "Князя Владимира" флоту. Военные должны получить атомную подводную лодку до конца 2019 года.

Новая подлодка относится к субмаринам модернизированного проекта "Борей-А". Информации о нем пока мало: полное водоизмещение – около 24 тонн, длина – 170 метров, экипаж – свыше 100 человек. Основное вооружение – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Кроме того, модификацию "А" сделали мене шумной и маневренной. Обновили ей систему управления вооружением.

В 2018 году российские СМИ сообщили, что после 2023 года на "Севмаше" будет запущено строительство 6 атомных субмарин проекта "Борей-А". Они отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты.