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14 июня 201916:19 Ксения Якубина

Убийство жены хоккеиста Соколова: главный подозреваемый - младший сын

Убийство жены хоккеиста Соколова: главный подозреваемый - младший сын

Следователи задержали и допросили младшего сына Максима Соколова — бывшего хоккеиста сборной России. 15-летнего подростка подозревают в убийстве матери и нанесении ножевых ранений брату. Всё произошло накануне у них дома — в закрытом коттеджном посёлке.

И без того закрытый коттеджный посёлок, теперь на усиленной охране. СМИ на территорию не пускают. За этим забором накануне развернулась кровавая драма в семье знаменитого хоккеиста Максима Соколова. На месте до сих пор работают следователи.

Жену хоккеиста, Ирину обнаружили всю в крови и без сознания, соседи, которые прибежали на крики о помощи. Просил о спасении младший сын Арсений. Он выбежал из дома в ужасе и бросился искать взрослых. По его словам, с ножом на мать набросился его старший брат. Но у следствия другая версия.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий. Он был задержан по подозрению в совершении данного преступления, поскольку на его одежде были явные следы преступления", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

В ходе кровавой потасовки между родственниками мать погибла, старший сын в тяжелом состоянии находится в больнице. Сейчас за его жизнь борются врачи. Он получил множественные ножевые ранения.

"Старший – приветливый, образованный, с собакой гуляет, с улыбкой поздоровается, сдержанный. Можно сказать, что это благословенный человек", — говорит Павел Маркарян, сосед.

Оба сына Соколова, как и отец, занимались хоккеем. Но у младшего, Арсения спортивная карьера на льду не сложилась, и он перешёл в школу фехтования. Возможно, благодаря этим навыкам он смог так ловко и безжалостно орудовать ножом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. И ищут ответ на главный вопрос: что могло толкнуть ребёнка на столь страшный поступок?

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