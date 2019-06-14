США и КНР приостановили спор по интеллектуальной собственности

До конца 2019 года США и Китай заморозили тяжбы о защите прав интеллектуальной собственности. Об этом стороны уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО). Приостановка работы третейской группы произведена по американской просьбе. Китай не возражал.

Мотивы приостановки работы арбитров не поясняются, сообщает ТАСС. Встречные иски в ВТО США и Китай внесли в 2018 году. США выдвинули к Китаю претензии по охране интеллектуальной собственности. Китай, считая введение США дополнительных пошлин на сталь и алюминий нарушением принципов ВТО, подала жалобу для гарантирования защиты принципов свободной торговли, а также своих законных прав и интересов.

Президент США Дональд Трамп выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая на китайские товары в очередной раз были повышены пошлины. На этот раз с 10 до 20 процентов на общую сумму 200 миллиардов долларов. Трамп пообещал, что общая сумма пошлин увеличится еще на 300 миллиардов. Вашингтон объяснил. Что Пекин отходит от достигнутых на консультациях договоренностям по торговле.

Пекин ввел в начале июня 2019 года ответные импортные пошлины на 5 тысяч товарных позиций американских товаров на общую сумму в 60 миллиардов долларов. При этом китайская Huawei выставила США многомиллиардные претензии по использовании их патентов американскими и другими компаниями, поставляющими оборудование на американский телекоммуникационный рынок.

На фоне торговой войны с США замедлился рост инвестиций и промышленного производства в Китае. Также это грозит рецессией в целом ряде других стран.