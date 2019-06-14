Новости Экономика

Все видео этой рубрики
14 июня 201916:28

США и КНР приостановили спор по интеллектуальной собственности

фото: Global Look Press

До конца 2019 года США и Китай заморозили тяжбы о защите прав интеллектуальной собственности. Об этом стороны уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО). Приостановка работы третейской группы произведена по американской просьбе. Китай не возражал.

Мотивы приостановки работы арбитров не поясняются, сообщает ТАСС. Встречные иски в ВТО США и Китай внесли в 2018 году. США выдвинули к Китаю претензии по охране интеллектуальной собственности. Китай, считая введение США дополнительных пошлин на сталь и алюминий нарушением принципов ВТО, подала жалобу для гарантирования защиты принципов свободной торговли, а также своих законных прав и интересов.

Президент США Дональд Трамп выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая на китайские товары в очередной раз были повышены пошлины. На этот раз с 10 до 20 процентов на общую сумму 200 миллиардов долларов. Трамп пообещал, что общая сумма пошлин увеличится еще на 300 миллиардов. Вашингтон объяснил. Что Пекин отходит от достигнутых на консультациях договоренностям по торговле.

Пекин ввел в начале июня 2019 года ответные импортные пошлины на 5 тысяч товарных позиций американских товаров на общую сумму в 60 миллиардов долларов. При этом китайская Huawei выставила США многомиллиардные претензии по использовании их патентов американскими и другими компаниями, поставляющими оборудование на американский телекоммуникационный рынок.

На фоне торговой войны с США замедлился рост инвестиций и промышленного производства в Китае. Также это грозит рецессией в целом ряде других стран.

Сейчас

16:41

Грубиян Шерлинг лишился места в театре Образцова

15:36

Московские власти согласовали митинг в поддержку Голунова

14:25

МАК уточнил, что со сгоревшим SSJ-100 произошло после удара молнии

13:48

Ключевая ставка снижена на 25 пунктов

13:27

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

12:46

Первые жители ДНР получили российские паспорта

12:35

ШОС - против дискриминации и вмешательства во внутренние дела

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Убийство жены хоккеиста Соколова: главный подозреваемый - младший сын

Убийство жены хоккеиста Соколова: главный подозреваемый - младший сын

20 минут назад
Удары о ВПП: стойки шасси "Суперджета" разрушились, разлилось топливо

Удары о ВПП: стойки шасси "Суперджета" разрушились, разлилось топливо

52 минуты назад
Путин отметил, что у России и Ирана всегда был взаимный интерес

Путин отметил, что у России и Ирана всегда был взаимный интерес

1 час назад
Инцидент с танкерами: Трампу доказательств достаточно

Инцидент с танкерами: Трампу доказательств достаточно

26 минут назад
Россия может стать новой целью британского спецназа

Россия может стать новой целью британского спецназа

19 минут назад
Лидеры ШОС выступили против дискриминации и вмешательства во внутренние дела стран

Лидеры ШОС выступили против дискриминации и вмешательства во внутренние дела стран

3 часа назад
Ключевая ставка снижена на 25 пунктов

Ключевая ставка снижена на 25 пунктов

2 часа назад
Крыму не нужна грязная украинская вода

Крыму не нужна грязная украинская вода

1 час назад
Число жителей Донбасса, желающих стать россиянами, растет в геометрической прогрессии

Число жителей Донбасса, желающих стать россиянами, растет в геометрической прогрессии

2 часа назад
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

2 часа назад
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

3 часа назад
США и КНР приостановили спор по интеллектуальной собственности

США и КНР приостановили спор по интеллектуальной собственности

11 минут назад
Единая валюта: Набиуллина рассказала о российско-белорусских переговорах

Единая валюта: Набиуллина рассказала о российско-белорусских переговорах

13 минут назад
Московские власти согласовали митинг в поддержку Голунова

Московские власти согласовали митинг в поддержку Голунова

49 минут назад
"Роснефть" отреагировала на статью о Сечине и самолетах

"Роснефть" отреагировала на статью о Сечине и самолетах

1 час назад
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео

Момент обрушения моста в Китае сняли на видео

1 час назад
Илон Маск задумал создать машину-субмарину, как у Бонда

Илон Маск задумал создать машину-субмарину, как у Бонда

1 час назад
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

1 час назад
ФСИН: у Кокорина ничего из спортинвентаря не пропадало

ФСИН: у Кокорина ничего из спортинвентаря не пропадало

1 час назад
"Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, циркулирующие в крови

"Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, циркулирующие в крови

2 часа назад
Эксперты рассказали, как Турция может ответить на санкции США

Эксперты рассказали, как Турция может ответить на санкции США

2 часа назад
К взлету готовы? "Яндекс. Навигатор" отправляет в Шереметьево

К взлету готовы? "Яндекс. Навигатор" отправляет в Шереметьево

2 часа назад
Следователи разберутся с нарушением прав жильцов плесневелого барака-памятника

Следователи разберутся с нарушением прав жильцов плесневелого барака-памятника

2 часа назад
Вице-премьеры и министры стали кураторами регионов

Вице-премьеры и министры стали кураторами регионов

2 часа назад
Германия и Болгария хотят сотрудничать с Россией, несмотря на санкции

Германия и Болгария хотят сотрудничать с Россией, несмотря на санкции

2 часа назад
Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

3 часа назад
Психологи назвали 14 черт, объединяющих родителей, воспитавших успешных детей

Психологи назвали 14 черт, объединяющих родителей, воспитавших успешных детей

3 часа назад
Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

3 часа назад
Московских студентов не пустили в общежитие после рождения ребенка

Московских студентов не пустили в общежитие после рождения ребенка

3 часа назад
Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории

Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории

3 часа назад
Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

4 часа назад
"Сушитель ям": в Приамурье разбираются с абсурдным ремонтом дороги

"Сушитель ям": в Приамурье разбираются с абсурдным ремонтом дороги

4 часа назад
Плохо или всё-таки хорошо? Новые возлюбленные часто похожи на бывших

Плохо или всё-таки хорошо? Новые возлюбленные часто похожи на бывших

4 часа назад
Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

4 часа назад
Артур Гарибян, Главгосстройнадзор Подмосковья: понятие "обманутый дольщик" должно исчезнуть

Артур Гарибян, Главгосстройнадзор Подмосковья: понятие "обманутый дольщик" должно исчезнуть

4 часа назад
Lada Xray с японским вариатором: ждать осталось недолго

Lada Xray с японским вариатором: ждать осталось недолго

4 часа назад
На берегу Байкала обнаружили большое количество мертвых раков и рыбы

На берегу Байкала обнаружили большое количество мертвых раков и рыбы

4 часа назад
Штаты обвинили Россию в тайных ядерных испытаниях

Штаты обвинили Россию в тайных ядерных испытаниях

4 часа назад
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру

5 часов назад
В России зафиксирован "бурный" рост продаж электромобилей

В России зафиксирован "бурный" рост продаж электромобилей

5 часов назад
К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня

К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня

5 часов назад
Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"

Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"

6 часов назад
iPhone с iOS 13 заменит паспорт и другую "бумагу"

iPhone с iOS 13 заменит паспорт и другую "бумагу"

8 часов назад
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

8 часов назад
Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами

Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами

9 часов назад
Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"

19 часов назад
16 летних кинопремьер для всей семьи

16 летних кинопремьер для всей семьи

13.06.2019 11:29
"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

13.06.2019 11:05
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51