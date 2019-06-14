Россия может стать новой целью британского спецназа

Специальные подразделения Великобритании могут направить на борьбу с новой угрозой – Россией. Террористы представляют все меньше опасности, актуальными становятся неявные конфликты между государствами, пишет издание The Guardian.

Журналисты узнали, что глава сил специального назначения Соединенного Королевства подготовил секретную "Концепцию специальных операций", которую в скором времени должны будут обсудить министры.

Одна из причин появления России в списке угроз – нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Напомним, бывший полковник и его дочь, по мнению британцев, были отравлены ядовитым веществом "Новичок" в марте 2018 года. Ответственность за это преступление была возложена на российские спецслужбы.