Российские волейболисты обыграли поляков в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала свою шестую победу на предварительном этапе Лиги наций. Наша команда обыграла сборную Польшу в четырех партиях.

Встреча, проходившая в иранском городе Урмия, началась неудачно для нашей команды. Первая партия осталась за поляками 26:24. Но затем сборная России взяла ситуацию под контроль и выиграли три следующих сета 25:20, 25:22, 25:19. Виктор Полетаев набоал 18 очков.

Сборная России одержала 6 побед и идет на первом месте. 15 июня наша команда сыграет с канадцами.