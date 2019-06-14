Балтийский флот проводит учения одновременно с маневрами НАТО

Ракетные комплексы "Искандер" Балтийского флота вышли на учения. В рамках тренировки боевые машины должны скрытно выйти на позиции, подготовиться к стрельбе и провести "электронные пуски" ракет по целям, которые имитируют аэродромы, командные пункты и прочие особо важные цели, сообщает агентство "Интерфакс".

Одновременно с этим в регионе проходят учения стран НАТО Baltops-2019. 14 июня стартовал этап в территориальных водах Литвы. В ближайшие два дня военные альянса будут тренироваться высаживать морской десант, учиться бороться с подводными лодками, конвоировать суда, проведут стрельбы и многое другое.

Baltops – одни из старейших учений НАТО. Их проводят с 1971 года. В 2019 году в маневрах НАТО принимают участие более 8 тысяч военных из 18 стран.