Пьяный угонщик сбил пешехода на "зебре". Видео

В Новочеркасске пьяный мужчина сбил человека на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел на Харьковском шоссе в четверг, 13 июня. Портал DonDay-novocherkassk сообщает, что незадолго до аварии 25-летний житель слободы Красюковской, находясь в гостях у своей знакомой в подвыпившем состоянии, взял ключи от машины, без ведома ее владелицы.

Затем он сел в легковушку, сбил 38-летнюю местную жительницу и скрылся с места ДТП. Один из очевидцев пытался его догнать на своем автомобиле, однако ему это не удалось.

Приехав домой, виновник аварии позвонил хозяйке машины и во всем ей признался. Знакомая сказала ему срочно вернуться. И он послушался. По возвращении пьяного водителя ожидали полицейские, которые отправили на штрафстоянку похищенную машину и задержали угонщика.

Пострадавшую отвезли в ближайшую больницу на скорой. О тяжести и характере полученных ею травм не сообщается.