Трамп не уволит свою "замечательную" советницу, нарушившую закон

Президент США Дональд Трамп отказался увольнять своего старшего советника Келлиэнн Коуэн. Отправить ее в отставку главе государства рекомендовал федеральный надзорный орган.

Трамп заявил, что считает Коуэн замечательным человеком, и высоко отозвался о ее профессиональных качествах, передает ТАСС.

Конуэй неоднократно оскорбляла кандидатов в президенты от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица. Тем самым она нарушила закон 1939 года, который запрещает госслужащим за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

Трамп же считает, что советнику "пытаются отказать в праве на свободу слова", и дал понять, что не будет рекомендовать Конуэй сбавить тон в общении с прессой.