Видео с танкером и миной: Маас с Трампом не согласен

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Хайко Маас заявил о том, что видео, на котором США строят обвинения о причастности Ирана к атаке в Оманском заливе, не позволяет сделать выводы о том, кто и какую ответственность несет за случившееся, сообщает агенство Reuters.

Ранее военные США предоставили видео, на котором засняли, как иранские моряки удаляют неразорвавшуюся мину с корпуса японского танкера. Черно-белые кадры низкого качества демонстрируют неизвестный катер с людьми у борта некоего танкера, видны надписи и флаги, но они неразличимы.

В свою очередь Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало инцидент в Оманском заливе. В сообщении, опубликованном на официальном сайте говорится, что российская сторона решительно осуждает произошедшие атаки вне зависимости от того, кто бы ни стоял за их организацией. Также в МИД рекомендуют воздержаться от скоропалительных выводов и обвинять кого-либо в причастности к случившемуся.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в причастности к атаке в Оманском заливе, поскольку считает предоставленную американскими военными видеозапись достаточным доказательством.

Иран отрицает свою причастность к инциденту. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что все обвинения являются безосновательными. Иранская армия сообщала, что отправила на место ЧП группу из одного корабля и одного вертолета для оказания спасения и помощи.

Возгорание на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошло 13 июня. По данным предварительного расследования, ЧП могло случиться по техническим причинам.