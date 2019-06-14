Зеленский назначил Дейнеко главным пограничником

Главой Государственной пограничной службы Украины стал Сергей Дейнеко, соответствующий указ подписал президент этой страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте главы государства.

До своего назначения Дейнеко работал заместителем директора департамента оперативной деятельности в администрации украинской Госпогранслужбы, сообщает "Интерфакс".

Прежний главный украинский пограничник Петр Цигикал был уволен Зеленским 31 мая. Тогда же он был уволен в запас.