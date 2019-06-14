МИД Украины назвал российские паспорта "юридически ничтожными"

МИД Украины решительно осуждает начало выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и продолжит работать над введением соответствующих санкций.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в украинском министерстве иностранных дел, где назвали данные действия России "юридически ничтожными".

В Киеве заявили, что раздача паспортов не имеет никаких правовых последствий, документы не будут признаваться ни одной страной мира, а также назвали этот шаг очередным подтверждением грубого нарушения международного права и государственного суверенитета Украины со стороны России.

14 июня в Ростовской области РФ российские паспорта получила первая группа жителей ДНР и ЛНР. По информации главного управления МВД России по Ростовской области, на получение краснокнижных паспортов претендуют 12 тысяч донбассцев и луганчан.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В документе констатируется, что такое право получают жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, постоянно проживающие на данных территориях.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться Киевом.