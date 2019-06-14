Ставшая миллионершей бывшая журналистка "Правды" сбежала на льдину к эскимосу

В "Прямом эфире" обсуждают истории людей, которые резко изменили свою успешную, устоявшуюся жизнь и уехали в маленькие города или села. Но, пожалуй, самым экзотическим образом изменила свою судьбу бывший журналист газеты "Правда", путешественница, художница и фотограф Галина Моррелл.

Больше 30 лет она прожила на Манхэттене с мужем-миллионером, ее дети – финансисты, "волки" с Уолл-стрит. А она в 50 внезапно влюбилась и променяла Манхэттен на жизнь с любимым эскимосом на дрейфующей льдине.

Недавно Галина приехала в Москву, чтобы продать свой дом в элитном подмосковном поселке и купить плавучий дом, где будет жить с мужем.

Галина рассказала о быте эскимосов и о том, что на севере Гренландии среди эскимосов она — единственная иностранка, призналась, как они с мужем оказались в осаде у белого медведя, и что в итоге им пришлось его убить.

Кто познакомил бывшую журналистку и жену миллионера с эскимосским старейшиной? Как отнеслись к выбору матери ее дети? Какие любопытные подробности рассказывает Галина о жизни эскимосов? И кто еще столь же резко, внезапно и кардинально изменил свою жизнь?

Истории людей, которые сами устроили себе крутые зигзаги в судьбе, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".