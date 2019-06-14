Оглашен приговор капитану "ЯМК-0041"

В Севастополе суд огласил приговор капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому. Его признали виновным в незаконной добыче биоресурсов, в качестве наказания назначили штраф в размере 550 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

С учетом содержания Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года суд постановил освободить его от "отбывания назначенного наказания". Как пояснили в пресс-службе суда, это значит, что капитан освобожден от уплаты штрафа.

При этом в рамках гражданского иска суд постановил взыскать с Новицкого 439 тысяч рублей за причиненный водным ресурсам России ущерб.

Судно было задержано у побережья Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы. Экипаж покинул Крым осенью 2018-го – украинских моряков обменяли на российских с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.

До оглашения приговора Виктор Новицкий находился в Крыму под подпиской о невыезде и жил в съемной квартире. В Крыму гарантировали беспрепятственное возвращение капитана "ЯМК-0041" на родину.