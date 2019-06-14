РУСАДА: дисквалифицированный тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов

Сотрудники РУСАДА заметили на проходивших в Киргизии сборах легкоатлетов тренера Владимира Казарина. Ранее Казарин был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что Владимир Казарин был замечен на сборах российских легкоатлетов. В занятиях с дисквалифицированным тренером принимали участие семь российских легкоатлетов.

Казарин был обвинен WADA в нарушении антидопингового законодательства. Впоследствии он был пожизненно дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом.