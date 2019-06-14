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Катастрофа в Шереметьеве 22 минуты назад
Мантуров прокомментировал отчет МАК о трагедии в Шереметьеве
Командир самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в аэропорт "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, комментируя предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расследовании катастрофы 5 мая.
По его словам, расследование показало, что технические система самолета работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет, когда отключился автопилот, но при этом экипаж мог и дальше осуществлять либо полет по маршруту, либо кружить в зоне аэропорта Шереметьево, вырабатывая топливо для более безопасной посадки.
Мантуров подчеркнул, что решение садиться – решение пилотов.
Он рассказал, что при посадке третье касание превысило расчетную нагрузку на самолет в 3.7g, что привело к катастрофе с человеческими жертвами.
В опубликованном отчете МАКа не содержится однозначных выводов о причинах произошедшего. В документе отмечается лишь, что после удара молнии в SSJ-100 отключился автопилот и возникли неполадки связи. Не говорится и об ошибках пилотов в качестве причин катастрофы.
Действия экипажа МАК оценит после того, как проведет воссозданный на тренажере полет самолета.
5 мая 2019 года, вылетевший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. При этом погиб 41 из находившихся на борту 78 человек.
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