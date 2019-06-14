Не имеет права: "новая церковь" ополчилась на раскольника Филарета

Раскольник Филарет Денисенко не имеет права на то, чтобы единолично созывать православный собор. Ранее он объявил о намерении созвать его 20 июня, чтобы отменить решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата. Также Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины, так как не ознакомился с его содержанием до получения.

Пресс-служба неканонической Православной церкви Украины заявила, что почетный патриарх Филарет не имеет право единолично созвать "Поместный собор УПЦ КП" ни по нынешнему уставу церкви, ни даже по прекращенному ее уставу, сообщает "Интерфакс".

В "новой церкви" отметили, что самовольное и внеуставное проведение собрания неопределенной и неуполномоченной группой лиц означает церковное разделение и отделение организаторов и участников подобных собраний от Православной церкви Украины со всеми вытекающими каноническими и юридическими последствиями.

Неканоническая Православная церковь была образована в декабре 2018 года в Киеве в результате слияния двух церковных структур. Главой автокефальной церкви стал митрополит Епифаний Думенко.

6 января Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Согласно документу, ее юрисдикция распространяется лишь на территорию Украины. В Русской православной церкви такую автокефалию прозвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского направления.