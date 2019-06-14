Михаил Погребинский: у Зеленского нет реальной власти

"Партия войны на Украине как работала, так и работает. Как только контактная группа по Донбассу собралась и заявила, что процесс поиска мирного решения начался, партия войны незамедлительно отреагировала. Этот процесс встретил дикую реакцию всей сегодняшней команды, которая на самом деле является старой", — заявил в эфире программы "60 минут" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Убийства людей на Украине может остановить только президент Зеленский, в случае если получит некую полноту власти в стране. Хотя я очень боюсь, что никогда он этой власти не получит. Команда Зеленского демонстрирует свою слабость, не имея даже какого-то тактического, не говоря уже о стратегическом, плана урегулирования ситуации в Донбассе", — подчеркнул Погребинский.



14 июня первая группа жителей ЛНР вступила в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, получив российские паспорта. Церемония выдачи документов состоялась в Ростовской области.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.