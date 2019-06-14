Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

Страшная трагедия в закрытом коттеджном поселке Новая Романовка в Ленобласти: там была убита супруга известного хоккеиста Максима Соколова.

В убийстве подозревают ее младшего сына Антона (имя изменено) — 15-летнего подростка, хотя именно он выбежал из дома, просил о помощи и кричал, что старший брат убивает мать.



Однако по версии следствия именно младший смертельные ножевые ранения своей матери и тяжело ранил старшего брата – 18-летнего Максима. Он сейчас в больнице.

Следователи пытаются разобраться в обстоятельствах этого страшного происшествия и причинах, которые могли толкнуть мальчика броситься с ножом на мать и брата.

Журналисты выдвигают свои версии. Так, по сведениям "Комсомолки", старший сын в семье известного хоккеиста с раннего детства был болен лейкозом, врачи давали неутешительные прогнозы.

Когда у старшего было обнаружено страшное заболевание, в семье родился Антон. А вскоре окреп и Максим: забота и лечение, а впоследствии и спорт, сотворили чудеса: Максим не только встал на коньки, как отец, но и стал делать большие успехи.

Есть предположение, что младший сын мог ревновать родителей (и, прежде всего, мать) к старшему брату, поскольку он был более успешен и ему (возможно, из-за болезни) уделялось больше внимания.

Правда, друзья Антона в это не верят. Они говорят о том, что именно старший брат в последнее время сильно изменился и периодически проявлял агрессию. Так что, предполагают они, вполне вероятно, что именно максим убил мать, а затем пытался покончить с собой.

Кроме того, отмечает издание, мама братьев в последнее время стала несколько странной: увлеклась ведической культурой и писала странные посты. В одном из них, в частности, она написала: "Мужик без ножа — не мужик".

Сам знаменитый хоккеист никаких комментариев журналистам о возможных причинах кровавой драмы в своей семье пока не дает.