Молдавия: кабмин Филипа уходит в отставку

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит с 14 июня в отставку.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, подчеркнув, что демократы переходят в оппозицию.

После этого сотрудники полицейские и сторонники Демократической партии Молдавии, полностью разблокировали здание правительства и других государственных учреждений.

Президент Молдавии Игорь Додон одобрил действия Демократической партии, подчеркнув, что "они сделали это символически, через отставку правительства Филипа", сообщает ТАСС.

В республике обострилась политическая обстановка после того, как пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

В ответ Конституционный суд Молдавии объявил эти решения незаконными. Тогда парламент сообщил, что находящиеся у власти представители Демократической партии через судей пытаются узурпировать власть.

После этого КС республики назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента, для того, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Додон назвал решение Конституционного суда по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти и обратился к госслужащим и сотрудникам силовых ведомств с призывом помочь мирной передачи власти новому правительству и уберечь страну от хаоса.