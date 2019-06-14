Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога экс-главе Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Роману Лягину.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил о его задержании. Причиной этому стала государственная измена. В мае 2014 года Роман Лягин организовал референдум ДНР.

В марте 2019 года в Службе безопасности Украины опровергли информацию о том, что Лягин сдался по программе украинской спецслужбы "Тебя ждут дома". Дело по заочному обвинению руководителя ЦИК в госизмене рассматривается в суде. Лягину инкриминируется преступление по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, согласно которой его могут лишить свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.