Гринписовцы атаковали буровую установку BP

Активисты Greenpeace атаковали буровую установку британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) на побережье Шотландии, чтобы препятствовать ее отправке на нефтяное месторождение Ворлич в Северном море.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе экологической организации.

Отмечается, что активисты протестуют против планов BP добыть 30 миллионов баррелей нефти с месторождения из-за чрезвычайной климатической ситуации и надеются на адекватный ответ BP.

ВР, в свою очередь, назвала действия Greenpeace "безответственными и способными излишне подвергнуть риску самих себя и других".

Вместе с тем в British Petroleum сообщили, что разделяем озабоченность протестующих и поддерживают Парижское соглашение 2015 года об изменении климата на планете, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Отмечается, что нефтегазовый холдинг вместе с владельцем буровой установки компанией Transocean, обсуждают сложившуюся ситуацию.

Ранее полиция задержала около десяти человек, которые атаковали буровую установку дважды за минувшие сутки.

Месторождение Ворлич должно быть введено в эксплуатацию в 2020 году. Британцы работают над проектом совместно с подразделением израильской Delek Group — Ithaca Energy.